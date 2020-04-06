الإمارات تعلن شفاء 23 حالة وتسجيل 277 إصابة جديد بكورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

و أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة عن تسجيل ورصد 277 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 2076 حالات في دولة الإمارات.

وقالت د فريدة إن نظامنا الصحي بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع يمكنا من اكتشاف المزيد من الحالات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأن دولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن انتشاره بأسرع وقت، ونحن لا ننظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي، بل العكس فقيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين والمقيمين يعزز من نجاحنا لاحتواء كل الاصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر، وبالتالي القضاء عليه.

وأعلنت الحوسني الإعلان عن حالة وفاة من الجنسية الآسيوية بمضاعفات الإصابة فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد حالات الوفاة في 11 حالة وفاة و شفاء 23 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 167 حالة مسجلة في الدولة.

وقال د. فريدة: يجب أن نعيد النظر في أحتفالنا بمناسبة حق الليلة هذا العام، ونبتعد عن أي احتفالات أو تجمعات قد تكون خطرة على صحتنا وسلامة أسرنا.

وتابعت : نُدرك بأن هناك ضغوطا على عمليات الشراء الإلكترونية وتوصيلها في الوقت المناسب، و حكومة الإمارات تعمل عن قرب مع القطاع الخاص ومنافذ البيع لتسهيل عمليات الشراء الإلكترونية ورفع قدراتها، وسيتم وضع حلول والإعلان عنها خلال 48 ساعة فحكومة الإمارات حريصة في مثل هذه الظروف على الإطلاع عن عن قرب على احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم أولوية.

وقالت د. فريدة إن إصابة أي شخص بالفيروس واردة في الوقت الحالي نتيجة المخالطة، لذلك نذكر ونؤكد دائماً على التباعد الجسدي وإتباع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات وغسل اليدين وتعقيم الأسطح باستمرا.

وأكدت أن فيروس كورونا المستجد يعيش ويرتكز بالأساس في الجهاز التنفسي، وليس في الدم، لذلك غير وارد انتقاله عن طريق الحشرات أو من خلال لدغة البعوض.

ونصحت د. فريدة الأسر بعدم اصطحاب الأطفال للجمعيات أو منافذ البيع، ويجب أن يذهب فرد واحد فقط من العائلة للتسوق في مثل هذه الأماكن، ويتبع الاجراءات الوقائية مثل لبس الكمام والقفازات، والحفاظ على التباعد الجسدي وإبقاء مسافة بين الأشخاص لا تقل عن مترين.