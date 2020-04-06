"بلدية دبي" تنجز تعقيم منطقتي الراس ونايف 100% من خطة العمل

المصدر: دبي – وائل نعيم

أنجزت بلدية دبي تعقيم منطقتي الراس ونايف، بنسبة 100% من خطة العمل المتعلقة بتعقيم وتطهير منطقتي الراس و نايف المقررة حسب الفترة الزمنية المحددة لها، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن برنامج التعقيم الوطني التي تم إطلاقه ويستهدف المرافق والأماكن العامة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها حكومة دبي بكافة أجهزتها منذ وقت مبكر مع بداية انتشار الفيروس حول العالم. وتستمر بلدية دبي في إجراء عمليات التعقيم في مختلف المناطق في الامارة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ "البيان" : تم تعقيم العديد من المباني و الشقق في المنطقة ضمن الخطة الموضعة لهذا الشأن، بالإضافة إلى استهداف الأزقة و الأرصفة و السكيك من خلال 7 مركبات بشكل يومي، ويتم البدء بالتعقيم يوميا من السادسة مساءا وتمت زيادة دوريات التعقيم لتكون 3 ورديات يوميا و من خلال 44 عامل من بلدية دبي بالإضافة الى عمال الشركات الخاصة المساندة . كما يتم تعقيم وبشكل يومي 184 حاوية بالإضافة الى 183 سلة مهملات. كما تم وضع جهاز ذكي لتعقيم الافراد في مدخل منطقة نايف و جهاز اخر لتعقيم المركبات.

وأوضحت أن جميع المنتجات المُستخدمة في التطهير والتعقيم في إمارة دبي يتم تقييمها وتسجيلها في نظام "مُنتَجي" وهي تحوي على نفس المواد الفعالة الواردة في القوائم المعتمدة من وكالة حماية البيئة الامريكية EPA وقوائم مركز كيماويات مضادات الجراثيم CBC وهي ذاتها المواد المُوصي بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية كمواد فعالة خلال عمليات التعقيم.

وبينت الدكتورة نسيم رفيع أن أعمال التعقيم تأتي تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتستمر بلدية دبي في حملة تعقيم وتطهير مناطق ومرافق الإمارة بأحدث التقنيات المتطورة، منوهة بأن فرق العمل المتخصصة تستخدم أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير ومنها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقيمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام "منتجي" والمطابقة لمواصفات منظمة

وتابعت: إن عملية التعقيم تتم في امارة دبي من قبل متخصصين بحيث يتم اتباع إرشادات السلامة و طريقة استخدام المنتج و نسبة التخفيف و الخلط لضمان الاستخدام الامن.

وشددت الدكتورة نسيم على أهمية على عدم تواجد الجمهور في الأماكن العامة اثناء عمليات التعقيم و التطهير حرصا على صحتهم وسلامتهم التي تعتبر أولوية لعمل بلدية دبي.