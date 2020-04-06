الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تطلق "خارطة صحية تفاعلية" في دولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم "الخارطة الصحية التفاعلية" لدولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للهيئة تزامناً مع يوم الصحة العالمي، وذلك بهدف توفير دليل جغرافي شامل يضم جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات في امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطورت الهيئة هذه الخارطة وفق نظم المعلومات الجغرافي (GIS) بالتعاون وزارة الصحة والمراكز الإحصائية المحلية، لتتيح للمستخدمين البحث عن مواقع المستشفيات، ومراكز الرعاية الطبية، والعيادات داخل الدولة باستخدام اسم الإمارة، أو المنطقة الرئيسية والفرعية، أو ذكر بعض مواصفات المنشأة، أو من خلال معرفة أقرب منشأة صحية قريبة مع اختيار نطاق المسافة بحسب عدد الكيلومترات.

وبهذه المناسبة، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "إن إطلاق الخارطة يعكس التزام الهيئة بتوفير بيانات تنسجم مع التحديات العالمية التي نتشاركها مع العالم في الفترة الراهنة، وتشكل دليلاً هاماً لخدمة كل أفراد المجتمع حيث يمكنهم من خلالها من العثور على مواقع ومعلومات الاتصال الخاصة بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات في دولة الإمارات وفق آلية بحث مرنة".

وأضاف: "يأتي إطلاق الخارطة تزامناً مع يوم الصحة العالمي وتأكيداً على أهمية الإحصاءات والبيانات ونظم المعلومات الجغرافية في قطاع الصحة، ونتطلع إلى أن يستفيد جميع أفراد المجتمع من المعلومات التي توفرها الخارطة، معرباً عن تفاؤله بالخروج من هذه المرحلة الصعبة وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة".

والجدير بالذكر أنه في إطار حرص القيادة الرشيدة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» فقد تم إنشاء مراكز فحص من المركبة للمواطنين والمقيمين تعمل طيلة أيام الأسبوع، وتم تجهيزها بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تتفانى في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال دقائق.

وبحسب آخر إحصائيات رسمية فإنه يوجد على امتداد دولة الإمارات 5,554 مركزاً للرعاية الصحية، و145 مستشفى حكومي وخاص، بسعة استيعابية إجمالية تبلغ 14,936 سريراً، وتوفر الخارطة معلومات تفصيلية عن المواقع الجغرافية ووسائل الاتصال الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حصدت مؤخراً جائزة التميز في نظم تطبيق المعلومات الجغرافية على مجموعة من الخرائط التفاعلية التي تطورها لتوفير بيانات دقيقة وسريعة، نظراً لتميزها في مجال المعلومات الجيومكانية، والإحصاءات القائمة على البيانات الجغرافية.