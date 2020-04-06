مجموعة "نايل وبن حرمل" تضع فندق "أيلا" لاستضافة الكوادر الطبية معالجي كورونا

المصدر: العين – داوود محمد:

أعلنت مجموعة "نايل وبن حرمل"، بتخصيص فندق "أيلا" في مدينة العين بالكامل ووضعه تحت تصرف الجهات الصحية المعنية، لاستضافة الكوادر الطبية وتوفير إقامتها الشاملة في الفندق بكامل خدماته والذين يعملون على رعاية مرضى كورونا (كوفيد-19).

وأكدت إدارة المجموعة انه في الوقت الذي يواصل فيه العالم محاربة وباء فيروس كورونا فانه المبادرة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة من أجل مكافحة الوباء والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، بالإضافة إلى تقديم التكريم والشكر والامتنان للأخوة العاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد، وما قاموا به من جهود فعالة في سبيل المساعدة في مكافحة الأزمة الحالية والسيطرة على انتشار الوباء.

وتماشياً مع المبادرة، سيتم تزويد طاقم الرعاية الصحية بإقامة شاملة في فندق أيلا بجميع مرافقه حتى تنتهي الأزمة. ولقد قامت إدارة الفندق بإعداد جميع احتياجات الطاقم الطبي أثناء إقامتهم وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، حيث أن جميع خدمات الفندق تم تجهيزها وتطويرها وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها.