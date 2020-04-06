50 سيارة إسعاف من الحبتور لإسعاف دبي

المصدر: دبي -البيان

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي أن دولة الإمارات تزخر برجال وشخصيات وطنية تدرك مسؤولياتها تجاه المجتمع وإزاء الآخرين، كما تدرك قيمة الاصطفاف في مواجهة التحديات، وتحرص على ذلك بكل ما لديها.

جاء ذلك في معرض شكره لرجل الأعمال خلف الحبتور على مبادرته الكريمة بتقديم 50 سيارة إسعاف متطورة ومزودة بأفضل التجهيزات تتسلمها المؤسسة على 3 دفعات أولها في منتصف الشهر الحالي

وأكد الدراي أن ذلك يعد امتداداً للإسهامات الإنسانية والمجتمعية التي طالما حرص على تقديمها لاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الإمارات والعالم لافتا إلى ان هذه الخطوة تقدم دعماً كبيراً للجهود الضخمة المبذولة على مستوى دولة الإمارات في ضوء الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره، مشيرا إلى أن هذه التبرعات تأتي انطلاقا من الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات، في الوقت الذي تضرب فيه الرموز الوطنية الكبيرة أعظم الأمثلة على قيمة الوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع

من جانبه أكد الحبتور أن المعدن الأصيل لشعب الإمارات يتضح بجلاء في الأوقات الاستثنائية، وأن الجميع يتبع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات النموذج والقدوة في توفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، منوهاً أن المواقف الصعبة لا يمكن أن تنال من العزيمة الصلبة لأبناء هذا الوطن العظيم