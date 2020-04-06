4 شوارع خارجية يمكن استخدامها للعابرين على إمارة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي هدفها الحفاظ على حياة أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى الالتزام ومنع تكرار النزول لأسباب غير ضرورية، وضرورة حمل فواتير أو رسائل تثبت ضرورة الخروج من المنزل، لافتاً إلى أن هناك فئات ما زالت غير ملتزمة بالتعليمات.

وأشار اللواء الغيثي في مداخلة مع اذاعة نور دبي إلى أنه يجب على الأشخاص القاطنين في أي امارة أخرى ويعملون في إمارة دبي عدم الدخول إلى المناطق السكنية ويمكنهم استخدام شوارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد ودبي-العين وطريق حتا، منوهاً إلى ان هناك جهات تعمل على مدار الساعة ويحتاج عملهم التواجد في أماكن مختلفة وأن شرطة دبي تضع ذلك في اعتباراتها.

ولفت اللواء الغيثي إلى أن الفئات المستثناة واضحة وأنه من غير المعقول القيام ببعض الإنشاءات في المنازل وأن يدع العمال يدخلون البيت في هذه الاوضاع، داعيا افراد المجتمع إلى ضرورة تفهم حقيقة الأوضاع والتعاون مع الجهات المختصة بالالتزام بالمنزل.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن موقع الحصول على التصاريح لكافة المقيمين في الدولة الذين يقطنون أو يعملون أو يتوجهون لإمارة دبي، وأنه يجري حاليا دراسة توزيع المهام على بعض الجهات مثل بلدية دبي وغيرها حتى لا يكون هناك ضغط على شرطة دبي ولضمان تقديم الخدمة بشكل مفيد.

ومن جانبه قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي إن قرار تقييد حركة المركبات والأفراد يصب في مصلحة الجمهور، وأنه يجب الحصول على التصريح عند كل خروج والذي يجب أن يكون عند الضرورة القصوى وذلك لضمان تعقيم كافة الاماكن، لافتا الى ان عمليات التعقيم كانت تستغرق اسبوعا كاملا في بعض المناطق وبعد صدور القرار اصبحت تستغرق يوما واحدا وهو امر هام جدا.

ولفت العميد المزروعي إلى أنه تم تخصيص شوارع الامارات وشارع الشيخ محمد بن زايد للعابرين على دبي وطريق حتا ودبي العين وان الرادارات لن تعمل في تلك الشوارع، لافتاً إلى ضرورة استخدامهم في حالات التوجه للعمل او الخروج للضرورة.

واشار العميد المزروعي إلى أن بعض الأشخاص غير المشمولين بالقرار يمكنهم الحصول على تصاريح يذكر فيه سبب الخروج من البيت، أو الاتصال على مركز الاتصال 901 او عبر الرقم 800737648 في حالة عدم التمكن من الحصول على تصريح عبر النظام.

ولفت العميد المزروعي إلى أنه فيما يتعلق بوجود تصوير من قبل أجهزة الرادار انه لم تحرر مخالفات بشكل جزافي وغير مدروس وانه يجب تسجيل المركبات والحصول على التصاريح وحمل الوثائق التي تثبت ان الشخص كان في العمل او في ظرف طارئ، منوها الى انه لا داعي للهلع او الخوف وان الحياة طبيعية.

ونوه العميد المزروعي الى انه يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تعقب المركبات والتي يمكنها تعقب السيارة وخط سيرها والاماكن التي يتوجه اليها الشخص والتي تثبت انه متوجه الى عمله ام انه يتحرك بشكل غير ضروري، وان النظام يبين العاملين بنظام المناوبات من تحركاتهم.

وافاد العميد المزروعي الى ان اصحاب المزارع يمكنهم التوجه الى مزارعهم والتي تقع غالبا في المناطق الخارجية، كذلك يمكنهم الحصول على تصريح بذلك، كذلك الصيادين لن تتم مخالفتهم في حالة ثبت تواجدهم في اماكن عملهم.