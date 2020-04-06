جامعة الامارات تبحث تكييف أنظمة الامتحانات وحفل تخريج افتراضي

المصدر: العين – داوود محمد

أكد سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، حرص الجامعة على استمرار العملية التعليمة وتوفير الخبرات والتقنيات من أجل تحقيق مصلحة الطلاب، ومواجهة الظروف الطارئة بأكبر قدر ممكن من الوعي والمسؤولية.



وأشار في كلمة وجهها عبر موقع الجامعة، إلى أن الجامعة تبحث عن ممارسات فعّالة من أجل تكييف أنظمة الاختبارات والدرجات، بحيث لا يتم استبعاد أي طالب أو يتأثر سلباً وتدرس مجموعة واسعة من التدابير. وستعلن عن الإجراءات بمجرد التأكد من أنها الأفضل للجميع بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم، وسوف تحتفل بطريقة مبتكره لخريجي 2020 من خلال حفل التخرج الافتراضي.



وأضاف أن قوة وصلابة المجتمع تظهر في كيفية استجابته في حالات الطوارئ، لقد كانت استجابة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة رائعة، وأظهروا الشجاعة والتكيف والإبتكار وكان من الملهم أن نشهدهذا الجهد الجماعي الاستثنائي للتأكد من قدرتنا على تقديم برامجنا التعليمية ودعم التعلم في الظروف المعقدة والصعبة

لقد أظهرتم مرونة كبيرة وخبرة وبتفاني فريق قطاع تقنية المعلومات في الجامعة، ونحن الآن نتواصل من خلال التقنيات التي نحتاجها للدراسة والتنظيم والتفاعل والاتصال ودعم بعضنا البعض. وأصبح لدينا إمكانية الوصول إلى بعض المواد التعليمية الجديدة الرائعة. ولقد أعدنا تركيز مواردنا الفكرية وبنيتنا التحتية لتلبية احتياجات مجتمعنا والمجتمع الأوسع بمهارة.



وأشار إلى أننا ممتنون لحكومتنا الرشيدة على الإجراءات والتدابير الواسعة والموارد الخدمية التي تم استثمارها من أجل سلامتنا. وتصرف الجميع باحترام وهدوء واتباع إرشادات ونصائح قيادتنا والسلطات المختصة، وقد أدركتم أن القيود الصارمة تنقذ الأرواح. وهذا هو هدفكم الرئيسي وقد نجحتم في تحقيقه مع جزيل الشكر.

وأكد على أبنائه الطلبة ضرورة ترتيب الأولويات من أجل تحقيق ما هو مطلوب والملائمة بين العمل والدراسة وبين التزامكم تجاه أسرهم وتعليمهم، وأن الالتزام بالرعاية يأتي أولا وعائلتنا وأصدقائنا هم ركائزنا في أوقا ت العزلة هذه.