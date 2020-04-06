موقع إلكتروني للحصول على تراخيص الخروج خلال «التعقيم الشامل» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الموقع الإلكتروني dxbpermit.gov.ae لكل من يرغب في التسجيل للحصول على ترخيص لمغادرة المنزل خلال فترة التعقيم الشامل لإمارة دبي والتي بدأت مساء أول من أمس، وتستمر لأسبوعين وعلى مدار 24 ساعة، حيث إن التسجيل عبر هذا الموقع والحصول على الترخيص من خلاله شرط أساسي للخروج من المنزل لأفراد المجتمع من عامة الناس، لتأمين الاحتياجات الضرورية سواء الغذائية أو الصحية أو لإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأما موظفو الجهات المُصرح لها ضمن القطاعات الحيوية المستثناة فيتعين عليهم الحصول على رسالة صادرة عن جهة العمل التابعين لها لإبرازها عند الحاجة، أثناء تحركاتهم من وإلى مقار عملهم، ليتم إعفاؤهم من أية مساءلة قانونية وكذلك إعفاؤهم من أي مخالفات مسجلة، ولا يكون عليهم التسجيل في الموقع الخاص بتصاريح الخروج.

كما أعلنت اللجنة تخصيص الخط الساخن 800737648 للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بقرار تمديد عمليات التعقيم في الإمارة لأسبوعين قابلة للتجديد اعتباراً من مساء أول من أمس، حيث سيتولى مركز الاتصال المُكلف بالرد على الاستفسارات عبر هذا الخط الساخن توفير كافة المعلومات اللازمة وتوضيح أي نقاط متعلقة بالقرار وما تبعه من إجراءات تقييد الحركة في عموم الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً، وكذلك تقديم أية معلومات متعلقة بالاستثناءات من تقييد الحركة وخدمات القطاعات الحيوية المُعلنة والخدمات الرئيسية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمجتمع وفي مقدمتها منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وخدمة توصيل الطعام والدواء للمنازل، وكذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وفق قواعد محددة تم الإعلان عنها.

دعم

وأكدت اللجنة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم شتى أوجه الدعم الممكنة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار في هذه الفترة الصعبة التي تتطلب تكاتف كل الجهود وتعاون الجميع في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم خلال فترة قصيرة، وتأكيداً لتوافر كل المعلومات اللازمة التي تعين المجتمع على الالتزام بقرار تقييد الحركة والذي لا يهدف إلا لحماية الناس جميعاً من فرصة التعرض للعدوى لا قدر الله ولضمان صحتهم وسلامتهم.