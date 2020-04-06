«خلك في البيت» يناقش جهود مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج «خلك في البيت» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، تنوعاً في الفقرات إلى جانب الضيوف المشاركين في الحلقة التي قام بتقديمها على الهواء مباشرة كل من محمد سالم وأمل سالم، إلى جانب مراسلي مركز الأخبار في مناطق عدة من دبي وإمارات الدولة وحول العالم.

وتم في بداية الحلقة، عرض تقرير خاص عن تسخير البحث العلمي في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد في الدولة، وجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع «مجلس علماء الإمارات» لاستعراض الحلول العلمية لاحتواء الفيروس.

في الوقت الذي تم عبر خدمة «سكايب»، استضافة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، للحديث عن تفعيل نظام العمل عن بعد لمركز الاتصال «آمر» على مدار الساعة، والذي حقق أعلى مستويات الإنتاجية في العمل.

وتمت استضافة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للحديث عن الإجراءات الخاصة بانقضاء المدة الزمنية للعمل عن بعد، والخطوات التي سبقت هذه الخطوة، كذلك الإجراءات والضوابط.

رصد

من جهتها قدمت مايا حجيج فقرة «منصات رقمية» بهدف رصد تطورات انتشار الفيروس على منصات التواصل الاجتماعي، مع انتشار وسم (شكرا_محمد_بن _زايد) ومتابعة فيديو لسموه متأثراً بوفاء وولاء المقيمين في الدولة وترديدهم النشيد الوطني، وكذلك انتشار وسم (الهوية_الإعلامية_الإماراتية)، ومشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بتغريدة عن تخفيض بعض المدارس للرسوم الدراسية للفصل الثالث بنسبة 20%.كما تم التطرق إلى البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات والتي تتيح الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، بالإضافة إلى خبر قيام مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع موقع «إنستغرام» لنشر الوعي عن الفيروس.

وفي النصف الثاني من البرنامج، تابع الجمهور التقرير الخاص بملف أمن المستهلك من الغذاء والدواء، وتابع الجمهور التقرير الخاص مع المراسل حميد الزعابي الذي قام بزيارة لمنزل الدكتورة نسيم محمد ربيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، للحديث حول أفضل الطرق لاستخدام المعقمات على الأيدي.