تسريع العمل لإنشاء مركز فحص «كورونا» من المركبة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

تواصل فرق العمل جهودها وتكثفها لافتتاح مركز مسح «من المركبة» لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في إمارة رأس الخيمة، بجانب مصلى العيد بالقرب من مسجد الشيخ زايد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورصدت «البيان» الاستعدادات والعمل على تركيب خطوط الكهرباء لإمداد المركز بالطاقة الكهربائية، وإعادة تطوير الطرق المؤدية إلى موقع المركز، وتخطيط المسارات لتسهيل حركة وصول المركبات، للمسارات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق من داخل المركبة، حيث تبدأ الخطوة الأولى بتعقيم السائق يده بالعبوات المقدمة له من العاملين داخل المركز. وتبدأ المرحلة الثانية باستخدام الهوية الإماراتية في جهاز الخدمة للتأكد من البيانات، تليها المرحلة الثالثة من خلال قيام الممرضة بقياس درجة الحرارة قبل أخذ المسحة من الأنف، حيث ينتظر الفاحص استلام رسالة نصية على الهاتف بنتيجة الفحص خلال 24 ساعة، أو يمكن معرفتها عبر تطبيق شركة «صحة».