قرقاش: الإمارات تتعامل مع أزمة «كورونا» بالتضامن الإنساني

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تتعامل مع أزمة «كورونا» بمنطق التضامن الإنساني، وقال عبر «تويتر»: «اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد هذا الصباح استعرض خطوات الإمارات المستمرة في التعامل مع هذا الوباء، الذي يهدد العالم بأكمله، ويبرز بصورة جلية التعامل الإنساني للدولة مع كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.. هنيئاً للإمارات قيادتها الرشيدة، والمبادئ التي تأسست عليها».

وأضاف معاليه: «بعض الدول، للأسف، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي ناظرة إلى مصلحتها الضيقة. أما الإمارات فهي ضمن الدول التي تقارب الأزمة بمنطق التضامن الإنساني، والمشترك الذي يحمينا ويحصّننا. تدعم وتساند دون تمييز أو تفرقة».