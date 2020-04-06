شفاء 19 حالة.. و294 إصابة جديدة بـ «كوفيد - 19»

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1799 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.