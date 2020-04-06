طبيبة في دبي ترفع معنويات المرضى بهذا المقطع

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت هيئة الصحة في دبي، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسجيلاً صوتياً لإحدى الطبيبات تم وضعه في مكبرات الصوت في أحد المستشفيات لرفع معنويات المرضى وتأكيد استمرار الطاقم الطبي للتصدي للمرض.

وقالت الطبيبة في المقطع الصوتي : "إخواني وأخواتي المرضى.. نحن هنا من أجلكم.. ولكن هذا الابتلاء الوحيد الذي يحتاج مساعدتكم لنا للتغلب عليه.. عليكم الالتزام والباقي علينا.. ولا تشلون هم".