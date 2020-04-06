الإمارات تعالج الأزمات بتدابير استباقية وأبعاد إنسانية

المصدر: متابعة - أسامة أحمد - داوود محمد

أكد مواطنون أن القرارات الحكومية تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في معالجة الأزمات بتدابير استباقية وأفضل الطرق تحضراً، كما أن البعد الإنساني هو هم الحكومة للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تعزيز التعاون والتكاتف لمواجهة فيروس «كورونا» وأعربوا عن فخرهم وسعادتهم بجهود القيادة الرشيدة للدولة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدين اهتمام وحرص الحكومة على التصدي لكافة التداعيات من خلال إصدار حزمة من القرارات التي تسهم في استقرار المجتمع وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات لنهاية العام الحالي أمر يدل على تلمس الحكومة هموم الناس في ظل الظروف الراهنة، كما هي دعم لأصحاب الشركات التي تأثرت بسبب الأزمة الصحية العالمية.

تكاتف المجتمع

وقال المحامي عبدالله الكعبي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أبوظبي، إن قرارات مجلس الوزراء بخصوص التسهيلات وتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم القطاع الصحي، والإعفاء من الغرامات لتجديد الإقامات، تؤكد أن دولة الإمارات باتت في مقدمة دول العالم الراعية لأبنائها والمقيمين على أرضها، ما انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع في مواجهة الأزمات والتحديات، وفي مقدمتها مواجهة فيروس «كورونا» الذي بات يهدد العالم.

وأضاف عبيد الشامسي: تأتي دائماً قرارات الحكومة من أجل استقرار المجتمع ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن قرار الحكومة بإلغاء الغرامات والمخالفات لأصحاب الإقامات إلى نهاية العام الحالي، قد أزال هماً كبيراً من على عاتق المقيمين الذين تنتهي إقاماتهم خلال الفترة الحالية وذويهم وكذلك أصحاب الشركات التي تأثرت أعمالها نتيجة للأزمة الصحية العالمية وتداعياتها الاقتصادية.

طمأنينة الناس

وأكدت مريم أحمد العبدولي أن هذا الأمر يعزز استقرار المقيمين، ورفع مستوى الطمأنينة لديهم في ظل ظروف الأزمة الصحية العالمية بسبب انتشار فيروس «كورونا». وأشارت إلى جهود الحكومة وسعيها الدائم من أجل راحة الإنسان وتعزيز استقراره وتوفير الحياة الكريمة له، لافتة إلى قرار الحكومة الخاص بتعزيز دور القطاع الصحي في الدولة من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وتحقيق السلامة للجميع.

قرارات

كما أكد محمد بن نعيف العامري، أن قرارات حكومتنا الرشيدة نابعة من حرصها الكبير على أمن وصحة أبناء الدولة، وكذلك رعايتها للأخوة المقيمين، فكلنا يد واحدة في مواجهة هذا التحدي والتقيد بتعليمات وتوجيهات الحكومة قد أكد أن القرارات الخاصة بإعفاء المقيمين من غرامات تأخير تجديد الإقامة تؤكد مدى حرصها على رعايتهم والتخفيف عنهم ومبادلتهم الوفاء بالوفاء.

وشدد سالم محمد بن لوتية العامري، مسؤول مجلس رملة زاخر، على أن قرارات مجلس الوزراء بخصوص الإعفاء من غرامات التأخير لتجديد الإقامات للأخوة المقيمين وتوفير التسهيلات وتعزيز المخزون الاستراتيجي والرعاية الصحية تأتي من منطلق الحرص على الوقوف يداً واحدة، من أجل التصدي لفيروس «كورونا» الذي بات يهدد العالم، ولا شك في أن تلك القرارات جعلت من دولة الإمارات دولة رائدة في معالجة الأزمات والطوارئ بأفضل الطرق المتحضرة، مؤكدين حرص الجميع على التعاون لتنفيذ توجهات حكومتنا الرشيدة.