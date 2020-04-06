بلدية رأس الخيمة تعيد افتتاح سوق الجسر للخضروات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، عن إعادة افتتاح سوق الخضار أسفل الجسر، اعتباراً من اليوم الاثنين 6 ابريل باستقبال إنتاج المزارع المحلية من الخضروات والفاكهة، من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً، كما حددت مواعيد استقبال المستهلكين من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً اعتباراً من 7 ابريل.

وأكدت الدائرة، تطبيق إجراءات تنظيم دخول وخروج المركبات بحدود 15 دقيقة لكل مركبة تسوق، مناشدة أفراد المجتمع التعاون مع موظفي الدائرة لضمان نجاح الإجراءات التي تم تحديدها لتسهيل حركة البيع والشراء وحماية المتسوقين ومنع الازدحام داخل السوق.

ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات التي طبقتها الدائرة خلال الأيام الماضية، بتحديد دخول عدد المتسوقين إلى صالات بيع الأسماك في أسواق الإمارة، مشددة على أهمية ارتداء المستهلكين الكمامات والقفازات اليدوية، حيث خصصت الدائرة أجهزة كشف درجات الحرارة للتأكد من سلامة الزبائن قبل الدخول إلى الأسواق.