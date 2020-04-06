قائد شرطة الشارقة لـ«البيان»: العمل عن بُعد يزيد الإنتاجية والتلاحم الأسري

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن العمل عن بُعد يزيد معدل الولاء الوظيفي، ويرفع معدل الإنتاجية، ويزيد الترابط والتلاحم الأسري لدى الموظفات.

وقال لـ «البيان» إن شرطة الشارقة طبقت العمل عن بُعد مع 8 موظفات في منتصف العام الماضي، مشيراً إلى أن استبياناً أجراه مركز البحوث أظهر أن معدل الساعات الوظيفية التي أدتها العناصر الشرطية الثمانية بلغ 97.14%، كما زاد الترابط والتلاحم الأسري لدى الموظفات، ومعدل الإنتاجية بذات النسبة، كما تقلصت مشكلة كثرة الاستئذان عن العمل بصورة ملحوظة، إضافة إلى زيادة معدل الولاء الوظيفي، لافتاً إلى أنه نتيجة للظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم بدأت الكثير من المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة في تطبيق نظام العمل عن بعد، لافتاً إلى النظرة المستقبلية والمنهجية الثابتة لشرطة الشارقة في تبني العمل عن بعد استباقاً لأي طارئ يحدث، وحتى نكون مستعدين لأداء كافة المهام الشرطية بكفاءة واقتدار.

وذكر القائد العام لشرطة الشارقة أن بداية تجربة العمل عن بعد في شرطة الشارقة كانت مع 4 موظفات في العام 2016، حيث يتطلب عملهن إدراج المخالفات المرورية في النظام المروري بإدارة المرور والدوريات، وارتأينا أن يمارسن عملهن عن بعد مراعاة لظروفهن الاجتماعية وحتى يتمكن من رعاية أبنائهن، وأنه قبل عملية تطبيق نظام العمل عن بعد تم التأكد من جودة أدائهن والتزامهن بالمهام الموكلة إليهن، وبعد التطبيق أصبح أداؤهن أكثر، كما توافر خلال الأداء السرية التامة في المعلومات، فأصبحن يجدن استخدام النظام ويؤدين عملهن كأنهن جالسات في مكاتبهن، مبيناً أنهن أنجزن 46.62% خلال العام 2016 من المجموع العام للعمل المنجز من زملائهن في المكاتب في ذات الفترة.

زيادة

وأوضح قائد عام شرطة الشارقة أنه في منتصف العام الماضي تم زيادة عدد الموظفات العاملات عن بعد إلى 8 عناصر شرطية نسائية، وأن العمل المنجز من قبلهن بلغت نسبته 78.71% حتى منتصف العام 2019 من المجموع العام لأداء الموظفين الأفراد في مكاتبهم، مبيناً أن العمل عن بعد يعطي فرصاً كبيرة لتوظيف أصحاب الهمم الذين تمنعهم ظروف إعاقتهم الجسدية من التنقل من وإلى المقر الرئيسي للعمل، كما يخلق هذا الأسلوب فرصاً جديرة بالاهتمام لتشغيل النساء في بيئة صحية تسمح لهن بأداء دورهن ومسؤوليتهن الاجتماعية تجاه المنزل، كما أن رعاية الأطفال تنال الاهتمام أكثر من ذي قبل، وضمان استمرارية الأعمال في الحد الأدنى – خصوصاً - في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعية، والظرف الذي نعيشه حالياً، إضافة إلى إدخال السعادة في نفوسهن وبالتالي تحقيق الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتوفير المكاتب واستثمارها فيما يفيد وتقليل الحركة المرورية.

تقنية

وأكد الشامسي أنه تم تطبيق منظومة التحقيق عن بعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها شرطة الشارقة ونيابة الشارقة الكلية باستخدام أنظمة التواصل المرئي التقني في مراكز الشرطة الشاملة عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية المتطورة .