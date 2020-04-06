شرطة رأس الخيمة تنفي شائعة تقييد الحركة مدة 24 ساعة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

نفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بوجود تقييد للحركة المرورية مدة 24 ساعة، مؤكدة أن فترة تقييد الحركة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً حسب ما هو متبع سابقاً.

وناشدت الجميع التعاون والالتزام بتدابير الصحة والسلامة والابتعاد عن التجمعات في الأماكن الحيوية مثل المحال التجارية والغذائية وأسواق الخضار والأسماك ومحال الصرافة وصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية وغيرها.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة، مدى تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع الجهات المختصة في الإمارة، وحرصهم على الاستجابة لكل النداءات التي تدعو إلى ضرورة البقاء في المنازل، دعماً للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية في رأس الخيمة.

وأشار إلى أهمية التباعد المجتمعي وترك مسافة كافية بين الآخرين، وتجنب التجمعات في الأماكن الحيوية إلا أنه لوحظ مؤخراً بعض التجمعات الكثيرة في بعض المحال التجارية، ومحال بيع المواد الغذائية، وأسواق الخضار والفاكهة، وبيع الأسماك، والصرافات المالية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والشواطئ وغيرها من المرافق العامة.

تشديد الرقابة

وأضاف ابن علوان: كان لا بد من التنويه مجدداً لهذه الفئة من الجمهور بمخاطر انتشار الفيروس، وعليه وجدنا ضرورة تشديد الرقابة على الجميع وتطبيق القانون، منعاً لتجنب التجمعات. وناشد قائد عام شرطة رأس الخيمة، كافة أفراد الجمهور، تجنب الاختلاط مع الآخرين، أو التجمع وإقامة المناسبات العائلية وتجمعات الأصدقاء، وعدم ترك المنزل لأي أسباب غير ضرورية، ومنع التوجه للسوبرماركت بصحبة الأطفال وأفراد العائلة، وتجنب ممارسة الرياضة خارج المنزل، والخروج فقط للضرورة القصوى، مؤكداً أن المخالفين عُرضة للمساءلة القانونية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع ومقدراً تجاوب الجمهور مع كل احتياطات السلامة والوقاية.