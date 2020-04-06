50 % انخفاض نسبة الحوادث المرورية بعجمان منذ بدء الحظر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عن انخفاض إجمالي الحوادث المرورية في إمارة عجمان بنسبة 50% منذ بدء سريان الحظر المسائي منذ الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، للمركبات والجمهور بسبب تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، مؤكداً عدم وقوع حوادث مرورية بليغة على مدار الأيام السابقة للحظر، كما لم تسجل وفيات بسبب الحوادث المرورية البليغة، لافتاً إلى انخفاض كبير في عدد الجرائم المسجلة في مضابط الشرطة والبلاغات الواردة إلى مراكز الشرطة الشاملة.

التزام السكان

وقال القائد العام لشرطة عجمان في تصريحات خاصة لـ«البيان»: هنالك التزام كبير من السكان في إمارة عجمان وتقيدهم بالبقاء في البيت بنسبة 98%، الأمر الذي سهّل أمام الفرق العاملة في مجال التعقيم الوطني ممارسة أعمالها بصورة جيدة على مدار الأيام الماضية، مؤكداً أن هذا التعاون يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

انخفاض الجرائم

وذكر النعيمي بأن انخفاض نسبة الحوادث المرورية، وكذلك انخفاض معدل الجرائم والبلاغات الواردة لمضابط الشرطة أمر إيجابي يعزز أمن وسلامة المجتمع، مشيداً بتعاون أفراد المجتمع مع الجهات المعنية وفرق التعقيم الوطني، والتزام الجميع بعدم الحركة خلال وقت الحظر.

وأهاب القائد العام لشرطة عجمان بجميع أفراد المجتمع مواصلة التباعد الاجتماعي في الوقت الراهن والصبر بالبقاء في المنازل، بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع، مؤكداً استمرار برنامج التعقيم الوطني في إمارة عجمان بإشراف الجهات المعنية، مشيراً إلى نشر دوريات الشرطة يومياً وتنبيه الناس قبل انطلاق وقت الحظر بنصف ساعة، وذلك بهدف إنجاح برنامج التعقيم الوطني ومن أجل سلامة السكان.

ولفت إلى أن 30% من الكوادر الإدارية من شرطة عجمان تعمل بصورة مباشرة، في حين أن نسبة 70% تعمل عن بعد واستمرارية كافة الخدمات المقدمة للجمهور.