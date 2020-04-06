شرطة أبوظبي توعي أصحاب الهمم بـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت شرطة أبوظبي توعية أصحاب الهمم بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). عبر نشر فيديو توعوي بعنوان «صحتك تهمنا»، بلغة الإشارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتضمن الفيديو التعريف بالفيروس ومجموعة من الإرشادات التوعوية حول مرض كورونا المستجد وأسباب الإصابة به وتجنب العدوى منه، وتم التركيز على الإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج الدولة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الرعاية والاهتمام بأصحاب الهمم من خلال برامجها ومبادراتها، وتعزيز الوعي لجميع أفراد المجتمع للوقاية من هذا الفيروس المستجد.

وركز الفيديو على تقديم نصائح توعوية لفئة أصحاب الهمم بلغة الإشارة بالتركيز على الإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج الدولة لتجنب الإصابة بالفيروس واتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.