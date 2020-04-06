عودة «الشعري» و«الصافي» تقود تراجع أسعار الأسماك في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

سجلت أسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة، أمس، تراجعاً كبيراً بنسبة تتراوح بين 30 – 60% مع عودة أنواع الشعري والصافي العربي إلى طاولات البيع، نتيجة لإيقاف العمل بالقرار رقم 501 لعام 2015 والخاص بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي للفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وأكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أن إيقاف العمل بقرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي، جاء بصورة إيجابية ودعم أبناء مهنة الصيد البحري، وعلى الصيادين الاستمرار في صيد الأسماك بحسب احتياجات السوق وعدم استخدام الصيد الجائر للحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته لتلبية احتياجات المستهلكين بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن نسبة التزام الصيادين بتطبيق القرار منذ سريانه مطلع شهر مارس وحتى الخامس من أبريل بلغت 99.99%، حيث سجلت الهيئة من خلال فرق التفتيش مخالفة واحدة لصيد أسماك الصافي بوزن 15 كيلوغراماً، مؤكداً أن نتائج الدراسات المسحية التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتطبيق القرار، كشفت عن تحقيق أثر ملموس في نوع أسماك الصافي، حيث ارتفعت نسبة الأسماك وزادت أحجامها وأطوالها، ما يؤكد أهمية القرار في إعادة بناء المخزون الطبيعي للحياة البحرية.

إجراءات

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة طبقت إجراءاتها بتحديد دخول 10 متسوقين لصالات بيع الأسماك في أسواق الإمارة وبحد أقصى 30 دقيقة لكل عملية تسوق، بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن مفتشي الدائرة شددوا إجراءاتها الرقابية على الأسماك الواردة للسوق وخاصة المستورد منها عقب إيقاف العمل بقرار الحظر.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية التي تطبقها الدائرة شجعت المستهلكين على مواصلة شراء احتياجاتهم اليومية من الأسماك في ظل توافرها على طاولات البيع، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامات والقفازات اليدوية قبل الدخول للسوق، مشيراً إلى تدشين خدمة توصيل الأسماك الطازجة للمنازل في مناطق الإمارة بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات مقابل رسوم توصيل رمزية.

انخفاض

بدوره أكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن إيقاف العمل بقرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي أسهم في خفض أسعار جميع أنواع الأسماك المعروضة على طاولات البيع مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث شهدت أسواق الإمارة توريد كميات كبيرة من الشعري العربي، وخاصة أنواع الشعري والصافي التي كان الصيادون يضطرون لإعادتها إلى المياه من جديد تجنباً لتطبيق العقوبات عليهم خلال فترة الحظر.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن نتيجة لتنوع المعروض من أصناف الأسماك، حيث بلغ سعر سمك الشعري العربي 20 درهماً للكيلوغرام مقارنة بأسماك الشعري الشخيبي التي كانت تباع خلال فترة الحظر بقيمة 35 درهماً للكيلو، فيما سجلت مبيعات الصندوق وزن 40 كيلوغراماً من أسماك الشعري 600 درهم مقارنة بـ 1400 درهم خلال الأيام الماضية، فيما بلغ سعر كيلو الصافي 30 درهماً.