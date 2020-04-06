وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«البيان»: تحسّن ملحوظ في جودة الهواء

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشفت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة بوزارة التغير المناخي والبيئة، أنه بحسب نتائج المتابعة والرصد الدائمة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، فإن الفترة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في نسب جودة الهواء مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة الأيام الخضراء 81% من أيام عام 2019 مقارنة بنسبة 71% من الأيام الخضراء لعام 2018، لافتة إلى أن الوزارة تعكف على بدء العمل على استراتيجية جودة الهواء ما بعد 2021.

وقالت العبدولي لـ «البيان»، إن نسبة جودة الهواء ارتفعت بمعدل 14% بنهاية العام الماضي، وأنه من المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الأسابيع المقبلة في ظل الظروف الراهنة، والتي شهدت تغيرات كبيرة ومنها انخفاض الانبعاثات الكربونية وانخفاض التلوث بعد التوقف الذي تشهده وسائل النقل والمواصلات، إضافة إلى التغيرات التي يشهدها العالم.

وأفادت العبدولي بأنه تم قياس نسبة الأيام الخضراء بناءً على نتائج قراءات محطات رصد جودة الهواء والموزعة على مستوى إمارات الدولة، وقد ارتفع عدد المحطات التي يتم الاحتساب بناءً على نتائجها إلى 52 محطة في عام 2019 مقارنة بـ47 محطة في عام 2018.

وأشارت إلى أنه على مدار العام 2019 تمكنت الوزارة من تطوير وتحديث منظومة متابعة ورصد جودة الهواء التي تعمل عليها، حيث تم الانتهاء من المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات جودة الهواء، كما تم الانتهاء من إعداد اللائحة الفنية لضبط أنظمة قياسات جودة الهواء بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.