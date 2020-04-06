المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يطلق برنامج الظل الوظيفي عن بُعد

المصدر: الشارقة - البيان

انطلق، أمس، وللمرة الأولى، برنامج الظل الوظيفي عن بُعد، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بهدف تأهيل وتدريب طلبة كليات الاتصال للعمل في مجال الإعلام من خلال الاستفادة من خبرات كوادر المكتب الإعلامي.

ويعقد البرنامج عدداً من ورش العمل عن بعد في مجال الإعلام بهدف تأهيل الطلبة لممارسة مهنة الإعلام بعد تخرجهم.

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أهمية استكمال برنامج الظل الوظيفي عن بعد كإجراء احترازي، الأمر الذي يعكس حرص المكتب الإعلامي على نشر الثقافة الإعلامية بين طلبة كليات الاتصال والإعلام، حيث إن الإعلام هو المرجع الأول للأفراد للتحقق من صحة ومصداقية المعلومات.