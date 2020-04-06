المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت هيئة أبوظبي للإسكان 12.583 معاملة إلكترونية خلال العام 2019، كما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 104.120 زوار، في وقت وصلت فيه نسبة التحول الرقمي في معاملاتها إلى 100%. وأشارت الهيئة إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر قنواتها الرقمية خلال العام 2019 والذي بلغ 12.583 قد توزع بين الموقع الإلكتروني بواقع 5.929 طلبات، وعبر الهاتف الذكي بواقع 2.228 طلب، وعبر الخدمات الهاتفية IVR بواقع 4.426 طلبات.

وأكدت الهيئة أنه خلال العام 2019 بلغ عدد مرات الاستعلام عن حالة الطلبات من الموقع الإلكتروني 192.663 مرةً، ومن الهاتف الذكي 1,062,359 مرة، وعن طريق الخدمات الهاتفية IVR 18,555 مرةً. وقد أسهمت الخدمات الرقمية في توفير ما يقارب من 6,788 زيارات على المتعاملين، و140 يوم عمل على الموظفين، وتوفير ما يقارب من 933,350 درهماً على المتعاملين، والمساهمة في تخفيض ما يصل إلى 50 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.