"مواصلات الإمارات": انخفاض عدد الحوادث المرورية خلال عام 2019

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن تحقيق انخفاض نوعي في إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لمركباتها خلال عام 2019 وبنسبة بلغت 23% مقارنة بنتائج عام 2018، على الرغم من تنامي عدد أسطول المركبات، وازدياد المسافات المقطوعة، وذلك نتيجةً لجهودها ومبادراتها في مجال السلامة المرورية.

وقال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، إن الشركة تواصل تبني وتطبيق خطط وإجراءات مدروسة لضمان السلامة المرورية في مختلف أنشطتها وأعمالها، وتعمل على تطبيق معايير صارمة لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء تقديم خدمات النقل لمتعامليها، حيث تحتل السلامة قمة هرم منظومة قيمها المؤسسية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على حساب مؤشرات الحوادث بشكل ربع سنوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل فوري.