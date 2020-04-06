المصدر: دبي - البيان

أعلنت ورشة حكومة دبي عن إطلاق الدورة الثانية من «مجلس ورشة حكومة دبي للشباب» لعام 2020، والذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب الإماراتي في بناء وصنع المستقبل، إضافة إلى تحفيزهم لمتابعة مسيرة التميز والإبداع والابتكار، وذلك انطلاقاً من التزام الورشة الكامل بتوجيهات الحكومة الرشيدة، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة حول تمكين الشباب ودعمهم ليصبحوا رواد المستقبل وحجر الأساس في بناء مستقبل دولة الإمارات.

وتسعى الدورة الثانية من المجلس، إلى توفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب الإماراتي ضمن ورشة حكومة دبي، وتفعيل دورهم البناء والأساسي في تعزيز النمو ضمن مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية في إمارة دبي، مواءمةً مع ما نص عليه دليل المجالس المؤسسية والأجندة الوطنية للشباب الصادرة عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وشدد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي على أهمية المجلس، حيث يلعب دوراً محورياً في تمكين الشباب وتعزيز مواهبهم وتنميتها لتحقيق التقدم المرجو، والاستفادة القصوى على مستوى إمارة دبي والدولة بشكل عام.