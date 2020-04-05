اقتصادية رأس الخيمة تصادر 2598 كمامة غير مطابقة للمواصفات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 2598 كمامة غير مطابقة للمواصفات وعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة من منافذ البيع وعدد من المنشآت الأخرى المخالفة، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، على أسواق الإمارة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدائرة، عدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، وخاصة استغلال الإقبال المتزايد على شراء الكمامات من قبل المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة خلال الظروف الراهنة، حيث تقوم فرق التفتيش بعملها ضمن حملات مفاجئة لرصد ومتابعة أسواق ومنشآت الإمارة لضمان سلامة وصحة المجتمع، مناشدة أفراد المجتمع التعاون بالإبلاغ عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

من جهة أخرى، كرمت الدائرة عدداً من الصيدليات التي أطلقت مبادرة "إذ لم يكن لديك قناع خذه مجاناً" في رأس الخيمة، تقديراً منها لموقف تلك الصيدليات في تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المجتمعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.