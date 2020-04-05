شرطة دبي تلغي جميع مخالفات الرادار خلال تقييد الحركة الشامل

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت شرطة دبي اليوم الأحد إلغاء جميع المخالفات التي تم رصدها عن طريق الرادارات للمخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل، وذلك منذ الإعلان عن القرار في الساعة 8 من مساء 4 أبريل وحتى تفعيل موقع التصاريح.

وأوضحت شرطة دبي أنه يجب على الجميع الحصول على التصريح لتجنب التعرض للمخالفات والمساءلة القانونية عبر الموقع الإلكتروني: https://dxbpermit.gov.ae/permits

وأكدت شرطة دبي إنه لن يتم تفعيل رادارات ضبط المخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل للأفراد الذين يتنقلون بين الإمارات مروراً بدبي شرط استخدام الشوارع الخارجية وعدم التوقف في دبي.

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