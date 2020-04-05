طريقة الحصول على تصريح الخروج للفئات المستثناة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يتعين على جميع فئات المجتمع (عامة الناس) والعاملين في كل القطاعات المستثناة التي تم إعلانها التقدم للحصول على تصريح عن طريق الموقع الإلكتروني https://dxbpermit.gov.ae

ولمزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على الخط الساخن

800PERMIT (800 737648)

واستثنى قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والذي يقضي بتكثيف عمليات التعقيم لمختلف مناطق وأحياء الإمارة وبمعدل 24 ساعة، حركة تنقل بعض الموظفين وبعض أفراد المجتمع، مع التشديد على الامتثال الكامل بالتعليمات تجنباً للمساءلة القانونية حال مخالفتها أو عدم الالتزام بها بصورة كاملة. ويشمل استثناء كل من:

استثناء خروج أفراد المجتمع (عامة الناس)

يُسمح فقط بالخروج من المنزل في الحالات التالية، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين.

- يمكن لجميع أفراد المجتمع (عامة الناس) الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)، عند الحاجة ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية) مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله.

- يُسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

استثناء خروج الموظفين:

- يُسمح بالخروج للعمل ضمن أحد القطاعات الحيوية المستثناة والمصرح لها.

القطاعات الحيوية المستثناة (ساعات الخروج: على مدار 24 ساعة)

- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات)

- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)

- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية)

- المطاعم (ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط)

- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

- مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية

- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية)

- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

- الاتصالات

- الإعلام

- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران

- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

- الخدمات الأمنية العامة والخاصة

- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

- وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.

- الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي



خدمات الدعم المستثناة (ساعات الخروج: من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً)

- الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة

- خدمات الرعاية الاجتماعية

-خدمات الصيانة

- خدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يجب على الجميع الالتزام بتلك التعليمات في كافة الأوقات، حيث سيكون المخالفون عُرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته والتي تشكل مسؤولية وأمانة كبيرة ولن يكون هناك تهاون في حمايتها على الوجه الأكمل في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية وصولاً للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة.