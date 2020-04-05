اقتصادية رأس الخيمة توجه بإجراءات احترازية تشمل المنشآت التجارية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أصدرت اقتصادية رأس الخيمة تعميماً للمنشآت التجارية بشأن تطبيق الاجراءات الوقائية داخل المراكز التجارية ومحلات البيع بالتجزئة والصيدليات والمخابز، حيث وجهت الدائرة المنشآت المشمولة بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وذلك من خلال وضع مواد التعقيم، وعلامات توضح المسافة المطلوبة بين مستهلك وآخر أثناء التنقل داخل المنشأة والشراء وفي مساحة الانتظار الدفع.

كما شددت الدائرة على الجهات بتنظيم الزبائن مالا يزيد على ٣٠٪ من المستهلكين مقارنة بالأوضاع الطبيعية، وتأتي هذه التعليمات استكمالا لجهود اقتصادية رأس الخيمة الاحترازية لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في المنشآت التجارية.



وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، على ضرورة التزام جميع العاملين في المنشآت التجارية بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى.

وستقوم الدائرة بحملات تفتيشية من قبل إدارة الرقابة والحماية التجارية لمتابعة التزام كافة المنشآت بالتعميم، وستتخذ الدائرة إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة.