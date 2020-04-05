بلدية دبي تصدر وثيقة إرشادات فنية لتصريح العمل والإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي وثيقة إرشادات فنية بخصوص تصريح العمل والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في سكن وحافلات نقل العمال والمواقع الانشائية، وتوفر الوثيقة إرشادات من إدارة الصحة والسلامة وإدارة رقابة البناء في بلدية دبي لمساعدة مالكي أو مشغلي المساكن العمالية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مساكن أو حافلات نقل العمال وفي المناطق الإنشائية، شاملاً تصريح العمل ذا الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19" بين العمال.

وتشمل هذه الوثيقة جميع سكنات العمال والمناطق الانشائية في إمارة دبي.

وحددت البلدية الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل السكن، وتضمنت مسؤوليات إدارة السكن، وغرف المبيت، ودورات المياه، والمطابخ، وغرف الطعام.

الخروج من السكن

كما حددت البلدية أيضاً الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند الخروج من السكن، وهي: الاصطفاف في طابور مع ترك مسافة مترين بين الأفراد، وقيام مسؤولي السكن بفحص درجات حرارة العمال والتأكد في حال وجود أعراض إنفلونزا لديهم، وفي حال كانت درجة حراة العامل 37.8 درجة مئوية أو أكثر تتم إعادة القياس مرة أخرى بعد 15 دقيقة، مع الحرص على انتظار العامل في منطقة انتظار مظللة.

وفي حال تأكد ارتفاع درجة حرارة العامل بعد الفحص 3 مرات متتالية بفارق زمني 15 دقيقة أو ظهور أعراض اشتباه ظاهرية مثل السعال والزكام يتم: عزل العامل داخل غرفة عزل منفردة ملحق بها حمام داخلي، وإذا تعذر ذلك يجب تعيين حمام خاص لهذا العامل، والتواصل مع هيئة صحة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعزل الافراد الموجودين مع العامل بالغرفة نفسها داخل غرفهم، إلى حين التأكد من حالة العامل المشتبه فيه.

وإذا تأكدت إصابة العامل يجب التواصل مع هيئة الصحة بدبي لنقل المخالطين إلى الحجر الصحي، ويتم تعقيم السكن بواسطة شركة معتمدة من بلدية دبي وباستخدام مضادات الجراثيم المعتمدة من البلدية.

الدخول للحافلة

وتضمنت الوثيقة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند الدخول إلى الحافلة، وتتمثل في: الحصول على تصريح من بلدية دبي للذهاب إلى الموقع، وتعقيم الحافلة قبل صعود العمال "تعقيم الكراسي ومقابض الايدي"، والوقوف في صف مع ترك مسافة مترين بين الأفراد، وضرورة التأكد من وجود معقم ومطهر للأيدي في مدخل الحافلة، وتعقيم الأيدي عند الدخول، كذلك جلوس كل عامل على كرسي منفرد داخل الحافلة، ومراعاة جلوس العمال داخل الحافلة في شكل متعرج بحيث يجلس عامل جهة النافذة والعامل التالي له يجلس جهة الممر وهكذا، وتعقيم الحافلة بعد الانتهاء من توصيل العمال وقبل الذهاب لإحضار عمال أخرين.

كما حددت بلدية دبي في الوثيقة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للكوادر والعمال في مواقع الانشاءات.

العودة للسكن

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند العودة إلى السكن، فهي: النزول من الحافلة في شكل متتابع والاصطفاف في طابور مع ترك مسافة مترين بين الأفراد، وقيام مسؤولي السكن بفحص درجات حرارة العمال، وتتبع ظهور أعراض اشتباه على العمال.

وفي حال كانت درجة حراة العامل 37.8 درجة مئوية أو أكثر تتم اعادة القياس مرة أخرى بعد 15 دقيقة مع الحرص على انتظار العامل في منطقة انتظار مظللة. وفي حال تأكد ارتفاع درجة حرارة العامل بعد الفحص 3 مرات متتالية بفارق زمني 15 دقيقة أو ظهور أعراض اشتباه ظاهرية مثل السعال والزكام يتم: عزل العامل داخل غرفة عزل منفردة ملحق بها حمام داخلي، وإذا تعذر وجود حمام داخلي منفصل يجب تعيين حمام خاص لهذا العامل، والتواصل مع هيئة صحة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعزل الأفراد الموجودين مع العامل بالغرفة نفسها داخل غرفهم إلى حين التأكد من حالة العامل المشتبه فيه.

وإذا تأكدت إصابة العامل يجب التواصل مع هيئة الصحة بدبي لنقل المخالطين إلى الحجر الصحي، ويتم تعقيم السكن بواسطة شركة معتمدة من بلدية دبي وباستخدام مضادات الجراثيم المعتمدة من البلدية.

تصريح

وتم إرفاق ملحقات مع الوثيقة الإرشادية تتضمن نموذج تصريح نقل عمال شركات الإنشاءات، وهو خاص بشركات المقاولات العاملة بالأعمال الانشائية في إمارة دبي.

وجاء فيه: "يجب أن يكون عدد العمال المصرح لهم 50% من السعة الكلية للحافلة، ويحتفظ السائق بالتصريح الأصلي ونسخة إضافية منه، ويجب الالتزام بخط السير الموضح مع التصريح من سكن العمال إلى موقوع المشروع".