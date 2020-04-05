أبوظبي الوطنية للتأمين تقدم 3 ملايين درهم لدعم "معاً نحن بخير"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن مساهمتها بـ 3 ملايين درهم لدعم برنامج "معاً نحن بخير" التي تنظمها "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة قطاعات المجتمع الإماراتي للتخفيف من آثار الأزمة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشيد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المجتمع والشركات في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعرب عن عظيم شكرها وامتنانها للطواقم الطبية التي تقف في الصف الأمامي لمواجهة هذا الوباء، إذ تؤكد جهودهم الكبيرة لحماية صحة وسلامة المجتمع عن القيم الراسخة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد اتخذت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عدداً من الخطوات التي تهدف إلى توفير الدعم للعملاء خلال هذه الفترة الصعبة. فبهدف دعم الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار والتحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وبالتناغم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعتمدها الدولة، أصبحت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من أولى شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة توفر تسهيلات خاصة لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد للعملاء مع مجموعة مختلفة من مزودي خدمات الرعاية الصحية. ونظراً للأوضاع الحالية، وصعوبة وصول الأفراد إلى طبيب مختص، حرصت الشركة على تمكين العملاء من الوصول السهل إلى الاستشارات الطبية في الوقت الذي يحتاجونه.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تفخر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بدعم الجهود التي تبذلها حكومة ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات التي ظهرت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). ومن الهام جداً في مثل هذه الأوقات الصعبة أن يضطلع مجتمع الأعمال بدوره وأن يُسخر كافة إمكاناته لتوفير المساعدة لكل من يحتاجها".

وأضاف: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم المستمر ورعايتهم المتواصلة والكبيرة"