دائرة الصحة بأبوظبي تطلق منصة رقمية للراغبين من القطاع الصحي بالتطوع

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة الصحة-أبوظبي منصة رقمية جديدة تتيح للعاملين في القطاع الصحي من الإمارات الراغبين في المساهمة أو تعزيز مساهمتهم في الرعاية الصحية في الإمارة، التسجيل بالمنصة وإضافة كافة بياناتهم وتوفيرها للمنشآت الصحية في الإمارة.

وستتمكن المنشآت الصحية في أبوظبي من الدخول إلى "نظام إدارة القوى العاملة الصحية" في #أبوظبي واستعراض جميع المتقدمين للعمل أو للتطوع والتواصل معهم بحسب الاحتياجات لتوفير الوظائف التي تناسب كفاءتهم والوقت الذي يمكنهم توفيره للتطوع.

تتيح المنصة فرصة للراغبين في العمل أو التطوع سواء من خلال دوام كامل أو جزئي لدعم الكوادر الطبية العاملة في الميدان من خلال التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://doh.gov.ae/covid-19