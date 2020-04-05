الإمارات تقرر إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ناءب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.

وقال سموه في حسابه الرسمي علي " تويتر " : " عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد .. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات ... بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام ... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة .. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة ".

وأضاف سموه : " كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية .. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ... ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

وأكد سموه أن دولة الامارات تتحرك اليوم كفريق واحد ... وتتعاون كأسرة واحدة .. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم ... نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن ... ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف.