المصدر: البيان الإلكتروني

تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19)، أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عن تأجيل عمليات التدقيق على الأنظمة الأمنية في المنشآت التجارية والسكنية من مركز اعتماد الأنظمة الأمنية التابع لها اعتباراً من يوم الأحد 05 ابريل 2020 حتى إشعارٍ آخر، ويمكن للشركات استكمال إجراءات التجديد من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة www.sira.gov.ae.

وقال المهندس خالد عبد الرحمن الحمادي مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، يتم التقديم على طلب التدقيق للأنظمة الأمنية إلكترونياً في موقع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وذلك لغرض استيفاء المتطلبات الأمنية لتجديد الرخصة التجارية. ويتم تحديد موعد يقوم فيه مدقق الأنظمة الأمنية بالتدقيق على المنظومة الأمنية في الموقع بحيث تختلف الأنظمة حسب اختلاف النشاط التجاري وفقاً لقانون مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. و من ثم يصدر تقرير بحالة المنشأة أمنياً والذي يستخدم لتجديد الرخصة التجارية.

و أكد الحمادي، أن إجمالي عدد المنشآت التي تم تدقيقها من قبل مركز اعتماد الأنظمة الأمنية خلال العام الماضي أكثر من 11,000 منشأة ومن أهمها المصارف والبنوك التجارية ومراكز الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق والنوادي الرياضية والحدائق الترفيهية والمعاهد التعليمية ومحطات الغاز ومراكز التسوق ومجمعات التجارية ومحلات السلع الثمينة ومحلات بيع معدات الرماية والصيد والمباني السكنية وأبراج المكاتب متعددة الطوابق والمجمعات السكنية وأجنحة القرية العالمية والمباني العامة الأخرى بالإضافة إلى دور العبادة.