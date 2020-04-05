سلطان النعيمي : 98% نسبة التزام سكان عجمان بالبقاء بالبيت

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي ، قائد عام شرطة عجمان ، عن انخفاض إجمالي الحوادث المرورية في إمارة عجمان بنسبة 50% منذ بدء سريان الحظر المسائي منذ الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا لليوم التالي، للمركبات والجمهور بسبب تنفيذ برنامج التعقيم الوطني ، موكدا عدم وقوع حوادث مرورية بليغة على مدار الأيام السابقة للحظر كما لم تسجل وفيات بسب الحوادث المرورية البليغة ، لافتا إلى انخفاض كبير في عدد الجرائم المسجلة في مضابط الشرطة والبلاغات الواردة المراكز الشرطة الشاملة .



وقال القائد العام لشرطة عجمان في تصريحات خاصة لـ البيان هنالك التزام كبير من السكان في إمارة عجمان وتقيدهم بالبقاء في البيت بنسبة 98 % الأمر الذي سهل للفرق العاملة في مجال التعقيم الوطني من ممارسة أعمالها بصورة جيدة على مدار الأيام الماضية ، موكدا بأن هذا التعاون يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة انتشار فيروس " كورونا " المستجد واتخاذ التدابير الاحترازية لحماية صحة وسلامة افراد المجتمع.

وذكر بأن الإحصائيات المرورية تشير إلى انخفاض نسبة الحوادث المرورية50% منذ بدء الحظر المسائي للحركة المرورية والجمهور وكذلك انخفاض معدل الجرائم والبلاغات الواردة لمضابط الشرطة ، موكدا بأن هذا الأمر إيجابي يعزز أمن وسلامة المجتمع ، مشيدا بتعاون أفراد المجتمع مع الجهات المعنية وفرق التعقيم الوطني والتزام الجميع بعدم الحركة خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا من اليوم التالي.

وأهاب القائد العام لشرطة عجمان من جميع أفراد المجتمع بأهمية مواصلة التباعد المجتمعي في الوقت الراهن والصبر بالبقاء في المنازل بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع ، موكدا استمرار برنامج التعقيم الوطني في إمارة عجمان بإشراف الجهات المعنية ، مشيرا إلى نشر دوريات الشرطة يوميا وتنبيه الناس قبل انطلاقة وقت الحظر بنصف ساعة وذلك بهدف إنجاح برنامج التعقيم الوطني ومن أجل سلامة السكان.

ولفت إلى أن 30% من الكوادر الإدارية من شرطة عجمان بصورة مباشرة ونسبة 70% تعمل عن بعد واستمرارية كافة الخدمات المقدمة للجمهور.