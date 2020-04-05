اقتصادية رأس الخيمة تشدد إجراءاتها الاحترازية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

شددت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، اليوم، إجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مجموعة من التعاميم التي الخاصة بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في الإمارة، بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى للزبائن، واستقبال في مقر الصالون متلقي الخدمة فقط، بمعنى عدم ترك أي زبون في وضعية الانتظار لحين بدء الخدمة، وعليه يكون موعد الحصول على الخدمة مسبقا عبر الهاتف أو وسيلة الكترونية أخرى.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، على ضرورة تعقيم الصالونات الرجالية والنسائية بصورة دورية والمعدات والأدوات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين بها والزبائن، مع أهمية توثيق لعمليات التعقيم.



وستقوم الدائرة بحملات تفتيشية من قبل إدارة الرقابة والحماية التجارية لمتابعة التزام كافة الصالونات بهذا التعميم، وستتخذ الدائرة إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة.