جامعة أبوظبي تحصد جائزة "بيتا جاما سيجما" العالمية

المصدر: وام

حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي على جائزة "بيتا جاما سيجما" البرونزية العالمية للعام 2020 وذلك تقديرا لتميزها الأكاديمي في برامج إدارة الأعمال ليتم تكريمها بين 600 مؤسسة تعليم عال عضو في جمعية "بيتا جاما سيجما" العالمية.

وتسلمت الدكتورة فوزية جابين الأستاذ المشارك في الإدارة بكلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي والمستشارة في قسم بيتا جاما سيجما في الجامعة جائزة أفضل مستشار للعام 2020 من الجمعية للمرة الثانية وذلك تقديرا لدعمها الكبير للطلبة وبرامج الجمعية في جامعة أبوظبي وعلى مستوى العالم حيث يتم منح هذه الجائزة التي يحصل عليها عضو هيئة تدريس واحد فقط كل عام استنادا إلى المهارات القيادية التي يتمتع بها الفرد ومدى تجسيده لأعلى مستويات النزاهة الأكاديمية وفقا للأسس المعتمدة في جمعية بيتا جاما سيجما.

وقالت دنيس كيج المدير المساعد لبرامج وأنشطة الخريجين في جمعية بيتا جاما سيجما إنه تم منح الجائزة لجامعة أبوظبي لما تتيحه للطلبة من أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة.

من جانبه قال البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي : " يأتي هذا التكريم تجسيدا للخطوات الثابتة التي تتخذها جامعة أبوظبي لتحقيق رؤيتها 2022 القائمة على تزويد الطلبة بتجربة تعليمية عالمية وشاملة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز المهارات القيادية والابتكار والطموح بين خريجي الجامعات بما يجعلهم قادرين على أن يكونوا قادة مؤثرين في المستقبل".

وكجزء من الجائزة ستحظى جامعة أبوظبي على منحة دراسية من الجمعية لأحد طلبتها المتميزين في قطاع إدارة الأعمال.

وفي كل عام يتم تكريم الأقسام المتميزة من بين الأعضاء في الجمعية بجوائز ذهبية وفضية وبرونزية إضافة إلى جوائز تكرم الفئات المتميزة ويتم من خلال هذه الجوائز تكريم الأقسام التي تضم العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتوفرة للطلبة بما يدعم أهداف الجمعية.