الإمارات ترسل 11طن من الإمدادات إلى باكستان لمواجهة "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الإنساني في ظل أزمة فيروس كورونا، والوقوف جنبا إلى جنب مع الدول، حيث وصلت اليوم الدفعة الثانية من المساعدات إلى باكستان والتي تحمل 11 طن من الإمدادات الضرورية.

وفي هذا الشأن عبر سعادة حمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية عبر تغريدة نشرها على صفحتها بتويتر عن التزام الدولة بدورها وقيمها الإنسانية مع الدول.وقال: "وصلت فجر اليوم إلى مطار إسلام آباد الدولي الدفعة الثانية والتي تحمل 11 طن من المساعدات والإمدادات الطبية والوقائية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى الأشقاء في باكستان لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: نجدد الالتزام الراسخ بالوقوف إلى جانب دول العالم لمواجهة الظرف والتحدي الاستثنائي.