بلدية أبوظبي توفر 133 سلعة غذائية عبر 12 منفذاً

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن افتتاح منفذين إضافيين جديدين لبيع السلع الغذائية المدعمة في كل من صالة الأفراح في منطقة المشرف بأبوظبي، وصالة الأفراح في مدينة الشهامة.

وأكدت البلدية أن عدد مراكز السلع الغذائية المدعمة والمتاحة ارتفع إلى 12 مركزاً ومنفذاً في مدينة أبوظبي والبر الرئيس لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية ورمضان المبارك وهي موزعة على الشكل التالي: مستودعان اثنان تابعان للبلدية في منطقتي المرور والمصفح، بالإضافة إلى منافذ البيع في جمعيات أبوظبي التعاونية في مناطق: المرور، وأبوظبي مول، والميناء، والشامخة ومكاني مول، ومنافذ البيع التابعة لجمعيات بني ياس في: الشهامة، والمفرق، ومصفح، والسمحة، بالإضافة إلى المنفذين الجديدين في صالتي الأفراح بكل من منطقة المشرف ومدينة الشهامة.

وتوفر البلدية عبر هذه المنافذ 133 سلعة غذائية، تحتوي على أهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى.