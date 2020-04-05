رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين موزة السويدي وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً لسنة 2020، بتعيين موزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي، وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع. وتمتلك موزة إبراهيم أكثر من 22 عاماً من الخبرة في تقنية المعلومات والاتصالات، بدأتها في دائرة التنمية الاقتصادية، وانضمت إلى (حكومة دبي الإلكترونية ذلك الوقت)، وصعدت السلم الوظيفي، إلى أن شغلت مدير الخدمات الإلكترونية.

وعملت منذ انضمامها إلى هيئة كهرباء ومياه دبي في 2009، على مجموعة من المبادرات النوعية، ليتم تعيينها رئيساً لقطاع تقنية المعلومات وفي 2018، تم تعيينها رئيس العمليات في قطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة. وتحمل البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، من جامعة الإمارات، إضافة إلى دبلوم تنفيذي في الإدارة العامة من كلية لي كوان يو، بسنغافورة، وهي خريجة برنامج القيادات الشابة في كلية دبي للإدارة الحكومية.