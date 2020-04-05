محمد بن زايد: سننتصر على «كورونا» بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها

المصدر: دبي ـ البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن العالم سيواجه تحدي فيروس «كورونا» المستجد بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها مقدماً سموه التعازي لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم، ومؤكداً أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع جمهورية الصين الصديقة في حدادها الوطني، أمس، على من قضوا بالفيروس.

وقال سموه على «تويتر»: «أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعباً، في حدادها الوطني اليوم (أمس) على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين.. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها».