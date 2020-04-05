شرطة دبي تستعين بالدوريات الأمنية والرادارات خلال التعقيم

المصدر: دبي ـ البيان

أكد اللواء كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أنه سيتم الاستعانة بالدوريات الأمنية وتقنيات الضبط الإلكترونية «الرادارات والكاميرات المنتشرة» في دبي، لضمان التزام الجميع بإجراءات برنامج التعقيم الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد إعلان اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وبالتنسيق مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً.

وذكر أنه سيتم تكثيف التدابير الاحترازية في جميع مناطق دبي، وتقييد حركة المشاة والمركبات بكافة أنواعها بشكل كامل على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة 8 من مساء أمس، ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية بالإضافة إلى القطاعات الحيوية المعلن عنها.

وأضاف أن خدمات هاتف النجدة 999 ستستمر في تلقي وتقديم الدعم لجميع المكالمات الطارئة، إضافة إلى مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، كذلك يمكن استخدام خدمة عين الشرطة ومنصة ecrime للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو تجاوزات.