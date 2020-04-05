«هيئة الهلال» توزع 5 آلاف طرد غذائي ضمن مبادرات «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 آلاف طرد غذائي على الشرائح المستهدفة من مبادرات «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» للحد من فيروس «كورونا» داخل الدولة.

تمثل هذه الطرود المرحلة الأولى من مبادرة تعزيز الأمن الغذائي، التي تستهدف توفير الغذاء للأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود.

شمل التوزيع جميع مناطق الدولة عبر فرق الهلال الأحمر وكوادرها التطوعية التي قامت بإيصال المواد الغذائية للمستفيدين في مناطق وجودهم داخل الدولة، مع التقيد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتدابير الاحترازية والوقائية لتفادي الاختلاط والازدحام والتجمعات.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، على تعزيز دور الهلال الأحمر على ساحته المحلية في هذه الظروف.

متابعة

وقال إن سموه يتابع باهتمام شديد الخطط والبرامج التي أعدتها الهيئة لمساندة الجهود المبذولة في الدولة للتصدي لـ«كورونا»، وتهيئة الظروف الملائمة للأسر والشرائح المستهدفة للبقاء في منازلها حماية لها من تداعيات الوباء وذلك من خلال توفير احتياجاتها الضرورية وإيصالها لها في أماكنها، حفاظاً على سلامتها وحمايتها من الفيروس.وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في المبادرة وعلى رأسهم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تعزيز دور الصندوق، واستقطاب المزيد من الداعمين والمساهمين في برامجه الصحية والتعليمية واللوجستية والغذائية.

مليونا درهم من «الإحسان الخيرية»

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم لدعم صندوق «الإمارات.. وطن الإنسانية» بتوجيهات من الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية للمساهمة في الحد من تداعيات فيروس كورونا الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الهلال الأحمر، بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، وتجسيداً لمبدأ التضامن المجتمعي والإنساني، والتكاتف لتوحيد الجهود في التصدي للفيروس. (عجمان - البيان)