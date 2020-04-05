الإمارات توقّع مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة بشأن رحلات الترانزيت

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم أمس مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تكثيف تعاونها الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقع المذكرة عن جانب الإمارات خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعن الجانب البريطاني باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

تنص مذكرة التفاهم على استعداد البلدين لتيسير حركة رعاياهما خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب وتوفير إطار شامل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لتسهيل تسيير رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين الذين سيجري إجلاؤهم.

وستسهم مذكرة التفاهم في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم.