لأول مرة منذ إطلاقه في 9.9.2009 مترو دبي يتوقف بشكل تام مؤقتا

المصدر: البيان اإلكتروني

ظرف استثنائي يمر به العالم، ولأول مرة منذ إطلاق مترو دبي في 9-9-2009 سيأخذ المترو استراحة حتى إشعار آخر، وستغلق الأبواب مؤقتاً ، وفقا لما أعلنته هيئة الطرق والمواصلات في دبي .

وأكدت الهيئة أن خدمة المترو والترام لن تكون متاحة خلال فترة التعقيم الشامل المُعلنة في دبي، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة لتوفير مختلف سبل الدعم الممكنة لكل أفراد المجتمع في هذه المرحلة الصعبة بما تتطلبه من تكاتف كافة الجهود، وتعاون الجمهور إلى المدى الأقصى لضمان التغلب على هذه الأزمة المؤقتة وتجاوزها في أسرع وقت ممكن.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: "التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير أقصى مستويات الدعم الممكنة لكافة أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية، جاء هذا القرار من أجل التخفيف على مستخدمي المواصلات العامة، وتمكين كل من يضطر للخروج من منزله لقضاء حاجة ضرورية، وكذلك الموظفين الكوادر والفئات المُصرح لها بالتوجه إلى مقار أعمالها ضمن القطاعات الحيوية التي تخدم كافة سكان المدينة، بما يخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قطاعاً عريضاً من المجتمع، كما يأتي القرار تأكيداً على التزام الهيئة بدعم كافة الجهود المبذولة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة الإمارات ككل من أجل التصدي لجائحة كورونا المُستجد وتقليص فرص انتقال العدوى والحد منها إلى أدنى مستويات ممكنة".

إلى ذلك قررت الهيئة إتاحة حافلات النقل العام (الباصات) بالمجان خلال الفترة ذاتها وذلك لخدمة المُصرح لهم بالتنقُّل خلال فترة التعقيم الشاملة للإمارة والتي أعلنتها اليوم اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالتنسيق مع مركز السيطرة والتحكم لمكافحة فيروس كورونا، وستستمر على مدار 24 ساعة على مدى الأسبوعين القادمين، علاوة على منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة (التاكسي) عموماً خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة.

ظرف استثنائي يمر به العالم، ولأول مرة منذ إطلاق #مترو_دبي في 9-9-2009 سيأخذ المترو استراحة حتى إشعار آخر، وستغلق الأبواب مؤقتاً.. #خلك_في_البيت ليبقى الجميع بأمان. https://t.co/Y0qvsNLBKL@rta_dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Dq3PPL9k30 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 4, 2020