161.2 ألف فحص للأجهزة الكهربائية المنزلية بدبي 2019

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت المهندسة بدور راشد سعيد أبو قفيل رئيسة شعبة مختبرات الأجهزة الكهروميكانيكية في مختبر دبي المركزي لــ «البيان» عن أن عدد الفحوصات، التي أنجزتها مختبرات الأجهزة الكهروميكانيكية، بدبي خلال العام الماضي بلغ 161 ألفاً و183 فحصاً لمختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأن عدد العينات المستلمة في 2019 بلغ 2271 عينة، تشمل عينات المتعاملين «التجار» وعينات التفتيش.

وقالت: يجمع مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي المختبرات المتعددة التابعة لبلدية دبي وهي: قسم مختبرات مواد البناء، قسم مختبرات الأغذية والبيئة، قسم مختبرات المواد الاستهلاكية والسلع، قسم مختبرات الطاقة المتجددة والكهروميكانيكية، وقسم تقييم المطابقة للمنتجات، قسم مختبرات المقاييس، قسم تطوير الأعمال والدعم، تحت مظلة واحدة نموذجاً لتطور الخدمات المقدمة إلى المجتمع، وفق أفضل الممارسات من حيث بلورة هيكلية إدارية وفنية وتقنية متعددة المجالات ذات حالة ديناميكية قادرة على التغيير بناء على المستجدات المحلية والدولية، والعمل وفق المعايير العالمية، حيث تهدف الإدارة لأن تكون أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي ما يسهم في تعزيز الرؤية المؤسسية للبلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وصولاً إلى رؤية حكومة دبي في تسهيل تعاملات الأفراد والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، والإسهام في ترسيخ دبي مركزاً اقتصادياً رائداً، فبذلك حظي المختبر بمكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً.

فحوصات

وقالت تقوم مختبرات القسم بإجراء الفحوصات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية والكيميائية على الأجهزة الكهروميكانيكية، للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة باستخدام أحدث التقنيات المتبعة عالمياً والمبتكرة، وتتفرد مختبرات القسم بالاعتراف الدولي من المنظمة العالمية الكهروتقنية (IEC) على مستوى الوطن العربي.

اعتماد دولي

وأضافت: يتفرد المختبر بالاعتراف الدولي من المنظمة العالمية الكهروتقنية (IEC) على مستوى الوطن العربي والعضوية الكاملة لدولة الإمارات في هذا المجال، حيث إن المختبر حاصل على الاعتماد الدولي لعدد 138 مواصفة عالمية لمختلف الإصدارات بناء على متطلبات المواصفة العالمية لجودة المختبرات ISO/‏‏‏IEC 17025، وأيضاً الأول على مستوى الوطن العربي في الاعتراف الدولي من قبل المنظمة العالمية الكهروتقنية لإجمالي عدد 134 مواصفة تندرج تحت مجالات مختلفة عدة، وهي مجال فحص سلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية، أجهزة التشغيل اليدوية، التركيبات والموصلات الكهربائية، أجهزة ومعدات الإنارة وأجهزة تقنية المعلومات وفحوصات المجال الكهرومغناطيسي.

وأوضحت أنه يتم فحص الأجهزة الكهروميكانيكية من قبل الكفاءات الإماراتية والكوادر الفنية من مهندسين وفنيين بناء على المواصفة الخاصة للمنتجات على سبيل المثال في مجال فحص سلامة الأجهزة الكهربائية المنزلية يتم فحص 32 بنداً رئيسياً ويندرج تحت كل بند بنود فرعية خاصة بالمنتج المراد فحصه، حيث إن لكل منتج المواصفة العالمية القياسية الخاصة به.

كفاءة

وأشارت المهندسة بدور أبو قفيل إلى أنه يتم إجراء فحوصات كفاءة الطاقة والسعة الكهربائية على الأجهزة الكهرو ميكانيكية ومقارنتها بتشريعات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال مطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة باستخدام أفضل الطرق والوسائل الفنية والتقنية المتطورة في هذا المجال للمحافظة على البيئة ودعم مبادئ الاستدامة.

ونصحت المهندسة بدور المستهلكين بأن يتأكدوا من شراء الأجهزة الكهربائية الحاصلة على شهادة التسجيل الصادرة من الجهات المخولة في الدولة.

خطوات الفحص

وحول خطوات فحص الأجهزة الكهربائية قالت المهندسة بدور يتم التركيز لدى فحص الأجهزة الكهربائية على: فحص السلامة للأجهزة الكهروميكانيكية، حيث تتيح الخدمة للمتعامل الحصول على تقارير الفحص، والتي تشمل نتائج الفحوص الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية والحرارية والكيميائية على الأجهزة الكهروميكانيكية، للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال مطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة، مثل فحص فرق الجهد الكهربائي، فحص قابلية الاشتعال، التشغيل غير الاعتيادي، المتانة الميكانيكية والكهربائية، مقاومة الرطوبة وغيرها من الفحوص باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

كذلك فحص كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للأجهزة الكهروميكانيكية، وهو مشروع يهدف في تعزيز دور بلدية دبي ومساهمتها في التأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة للتشريعات الاتحادية الخاصة بنظام كفاءة الأجهزة الكهربائية، وبالتالي مساندة الشركاء الاستراتيجيين.