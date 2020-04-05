وسائل الإعلام الرسمية مصدر موثوق لأخبار ومعلومات «كورونا»

أظهر استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية أن الغالبية يستقون الأخبار والمعلومات الصحية حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من وسائل الإعلام الرسمية، فيما أجاب البعض بأنهم يستقونها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجاب 88 % من المستطلعة آراؤهم عبر موقع البيان الرسمي بأن وسائل الإعلام الرسمية هي مصدرهم فيما يخص «كوفيد 19»، فيما قال 12% إن مواقع التواصل الاجتماعي هي مصدرهم. وقال 78% من المستطلعين عبر حساب «البيان» في «تويتر» إن مصدرهم الأساسي هي وسائل الإعلام الرسمية، فيما يستقي 22% أخبار ومعلومات «كوفيد 19» من مواقع التواصل الاجتماعي.