«إسعاف دبي» و«سفيكو جلوبال» تتعاونان لتصنيع ممرات تعقيم المسعفين

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة سفيكو جلوبال المتخصصة في صناعة مواد الإطفاء والتعامل مع الحريق اتفاقية لتوريد ممرات التعقيم الذاتي للمؤسسة والتي ابتكر فكرتها المدير التنفيذي خليفة الدراي واتفق مع شركة سفيكو جلوبال لتنفيذها، تهدف الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في مجال تصنيع ممرات التعقيم الذاتي لحماية المسعفين وتأمين المجتمع ضد وباء كورونا.

وقع الاتفاقية خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهادي الخطيب مدير شركة سفيكو جلوبال والتي تعتبر مصنعاً متخصصاً في توريد معدات مكافحة الحرائق ومنها نظام رش المياه الأوتوماتيكي لذا برزت فكرة استخدام هذا الرشاش في تعقيم المسعفين عن طريق استبدال سوائل التعقيم بالمياه بنفس الفكرة ولكن بتطويع الرشاشات لتكون أقل كثافة واندفاعاً، وخلال 48 ساعة تم إنشاء ممر التعقيم الذاتي بالتنسيق بين الجانبين لغرض خدمة الوطن ومواجهة هذا الوباء وتشديد الإجراءات الاحترازية الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الدراي: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحفاظ على المجتمع وحماية العاملين في الميدان الصحي والإسعافي ليواصلوا دورهم البطولي في التصدي لهذا الوباء كل ذلك دفعنا للتفكير والتنسيق مع أحد الشركاء لتوفير نظام صحي سريع للتعقيم.

وأكد أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومن خلال أعمالها اليومية وتعاملاتها في الميدان تستنبط أفكاراً جديدة وتبحث مع شركائها طريقة تطبيقها في الواقع توفيراً للوقت والجهد وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن ممر التعقيم الذاتي هو أحد هذه الابتكارات التي تطبقها الآن المؤسسة على سبيل التجربة وستكون نتائجها الفعلية في الواقع سبيلاً لتعميمها مستقبلاً.

بدوره، قال هادي الخطيب إن رغبتنا في خدمة وطننا الإمارات وشعبها الكريم دفعنا للاتفاق مع «إسعاف دبي» لتنفيذ فكرتها للحد من انتقال العدوى، حيث يعمل هذا الممر بواسطة الرذاذ المائي المخلوط مع مادة طبية معقمة.