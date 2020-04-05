«الوطني» يناقش ويقرّ 10 مشروعات قوانين ويوجّه 18 سؤالاً للحكومة في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2020م، العديد من الإنجازات الوطنية في اطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت بمناقشة وإقرار «10» مشروعات قوانين، وتوجيه "18" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، بهدف مواكبة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية ومناقشة القضايا ذات الأولوية للوطن والمواطنين، والمشاركة في" 28" نشاطا برلمانيا لوفود زائره للمجلس ومشاركة في فعاليات برلمانية إقليمية ودولية.

وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، حيث عقدت "38"اجتماعاً حرصت على دعوة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام والمعنيين والمختصين، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل «7» حلقات نقاشية في مختلف إمارات الدولة. وشهد الربع الأول من هذا العام الذي عقد المجلس خلاله خمس جلسات نشاطا برلمانيا تشريعيا بمناقشة وإقرار "10" مشروعات قوانين تضمنت « 176» مادة، تناولت قطاعات الصحة والاقتصاد والنقل والبيئة والأمن والاستثمار والمالية والدبلوماسية، تجسدت أبهى صور التعاون والتكامل بما أبداه معالي الوزراء من موافقة على جميع التعديلات التي أبداها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتها تحت القبة أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد تقاريرها بشأنها.

ويجسد ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات ونقاشات شفافة توضح أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية، الأمر الذي يتعزز بالتواصل والتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة القضايا الملحة، سيما الحرص الذي أبداه معالي زير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بإطلاع المجلس في جلسته الرابعة التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020م، على الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورنا منذ أول مراحل ظهوره.

إقرار

وجاء في مقدمة مشروعات القوانين التي أقرها المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.

دور فاعل

وقامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس بنشاط رائد ودور فاعل، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها "25" نشاطا برلمانيا.

أعربت خلال عن إدانة الانتهاكات والتدخلات الاجنبية في بلداننا العربية كالأزمات في اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وكافة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول، مشددة بأن العدالة تقتضي أن نتعاون جميعا في الوصول لحلول سلمية لحل هذه الأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية.

كما أكدت خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان حول " دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.

وطالبت بأهمية مخاطبة اليونسكو، لقيادة تحرك عالمي ثقافي دولي لتنفيذ قرار المنظمة في 2 مايو 2017، وقرار المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر 2016 بشأن الحفاظ على الجوانب التاريخية، والتراثية، والحضارية للقدس .

كما وامتد دورها للتعريف بنهج الامارات الرائد في التعايش والتسامح والتواصل مع مختلف شعوب ودول العالم.