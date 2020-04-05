«كهرباء دبي» تتيح خدماتها في أي وقت ومن أي مكان

المصدر: دبي- البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها لاستخدام القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في أي وقت، ومن أي مكان، حيث تتوافر جميع خدمات الهيئة عبر العديد من القنوات الرقمية بما فيها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين على رأس قائمة أولوياتها، وحث متعاملي الهيئة وأفراد المجتمع على الالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية في الدولة، والبقاء في البيت للحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد-19) وإجراء جميع معاملاتهم باستخدام القنوات الذكية، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك بنية تقنية متطورة، تمكنها من توفير جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، وتمكن كذلك موظفي الهيئة من العمل عن بعد بكفاءة تامة، بما يضمن استمرارية خدمات الهيئة على المستوى نفسه من الكفاءة والاعتمادية بالاستعانة بأحدث التقنيات الذكية.

استجابة

توفر الهيئة خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، وتشمل التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل، وتقليص الخطوات اللازمة، للتعامل مع البلاغات إلى خطوة واحدة في حال تمكن المتعامل من تشخيص الحالة ذاتياً، وإيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية ومتابعتها وحلها، وبفضل «الاستجابة الذكية»، تمكن 56% من المتعاملين من حل الأعطال بأنفسهم.

معايير

تحرص الهيئة على تسهيل وصول المتعاملين من أصحاب الهمم إلى المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومركز رعاية المتعاملين، وفق معايير حكومة دبي الذكية، وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المبتكرة والذكية، التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم ، من بينها خدمة «أشّر» للمحادثة المرئية المباشرة باستخدام لغة الإشارة .

إضافة إلى تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، يمكن للمتعاملين سداد الفواتير عبر القنوات الذكية التابعة لمؤسسة حكومة دبي الذكية، بما في ذلك الدفع عبر الهاتف المتحرك (mPay)، وتطبيق دبي الآن (DubaiNow)، وكذلك أجهزة اتصالات للدفع، ومنصة «تيسير» للتحصيل الذكي .